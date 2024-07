Tv, arriva il nuovo digitale terrestre: ecco chi dovrà cambiare televisore

09 luglio 2024 a

Il prossimo 28 agosto verrà acceso il primo Mux in Dvb-T2, con un impatto significativo verso chi non possiede un televisore compatibile con il nuovo standard. Per Mux s'intende un diminutivo di multiplex e viene usato per trasmettere i segnali nel digitale terrestre. Il Dvb-T2, invece, sta per Digital Video Broadcasting e si riferisce al nuovo standard europeo per la televisione digitale terrestre: offre una capacità di trasporto dati maggiore, una qualità delle immagini superiore e un uso più efficiente delle frequenze disponibili. Ma, come riporta il Corriere, non tutti i televisori daranno in grado di visualizzare tutti i canali.

Dal 28 agosto 2024 solo i canali della tv di Stato Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola saranno trasmessi su un Mux Dvb-T2. Se il proprio TV è compatibile con DVB-T2 e può decodificare il formato HEVC, si potrà continuare a vedere questi canali dal proprio televisore. In caso contrario, sarà necessario un aggiornamento del TV o l'uso di un decoder esterno. Quel che sembra certo, è che mentre Rai Storia e Rai Radio 2 Visual utilizzeranno certamente HEVC, Rai Scuola potrebbe rimanere in MPEG4 AVC per garantire una maggiore accessibilità. San Marino RTV (canale 831) passerà anch'esso al DVB-T2 HEVC, e saranno necessari ulteriori sintonizzazioni per recuperare canali come Rai 4 e Rai 5, che verranno spostati. Inoltre, il MUX B ospiterà il simulcast di Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD, per migliorare la ricezione nelle aree con problemi di segnale. Con simulcast si intende la trasmissione contemporanea nelle due codifiche, vecchia e nuova.

Per tutto coloro che non sanno se la propria Tv sia compatibile con il DVB-T2/HEVC, è possibile sintonizzarsi sul canale sperimentale 558 Rai Sport HD Test HEVC. Se questo canale è visibile, il TV è pronto per il nuovo formato. Diversamente, potrebbe essere necessario sostituire il TV o aggiungere un decoder. In alternativa, si può considerare il passaggio al satellite con tivusat. Il canale 558 sarà dismesso dopo il 28 agosto, poiché non sarà più necessario per testare la compatibilità. Chi utilizza modalità diverse dal digitale terrestre per ricevere i canali Rai, come il satellite Tivùsat o l'app RaiPlay, non subirà alcun impatto dai cambiamenti del 28 agosto.