Congresso di filosofia a Roma: Hegel e Platone? No, parlando di gender e femminismo

20 luglio 2024 a

a

a

Dal primo all’otto agosto il Campus della Sapienza ospiterà a Roma il XXV Congresso Mondiale di Filosofia. Il primo di questi congressi si svolse a Parigi nel 1900, in occasione dell’Esposizione Universale. Se si scorre l’elenco dei partecipanti si rimane impressionati: da Bergson a Blondel, da Poincaré a Peano e a Russell, tutti nomi che sono ormai dei classici del pensiero.