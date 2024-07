Andrea Joly, giornalista della Stampa, aggredito da CasaPound: il Pd attacca Piantedosi

21 luglio 2024 a

Un giornalista de La Stampa è stato aggredito da alcuni militanti di CasaPound fuori da un locale di Torino e il caso, vergognoso, diventa subito un argomento politico con il Pd che chiede al ministro degli Interni Matteo Piantedosi di intervenire e mettere fuori legge l'organizzazione di estrema destra.

Il cronista del quotidiano torinese, Andrea Joly, è stato colpito davanti a un locale, 'Asso di bastoni'. Stava filmando con il suo smartphone una festa di Casapound con fumogeni e fuochi d'artificio. È per questo motivo che è stato avvicinato e aggredito: Joly è stato colpito a calci mentre tentava di allontanarsi. Sono in corso le indagini della Digos di Torino per identificare gli aggressori.

"Sono sgomento di fronte alle immagini della violenza squadrista subita da Andrea Joly, giornalista de La Stampa, aggredito a Torino da un gruppo di militanti di CasaPound. A lui la mia solidarietà, a loro il mio disprezzo. - sono le parole di Mauro Berruto, deputato del Pd e responsabile nazionale sport del partito guidato da Elly Schlein - Al Ministro dell'Interno Piantedosi, invece, una domanda: che cosa stiamo aspettando? Che succeda qualcosa di peggio? Quali altri segnali servono per incominciare ad agire?".

Sull'onda nera e la violenza fascista picchia duro anche Paolo Berizzi, cronista di Repubblica da sempre in prima fila contro l'estrema destra, sul quotidiano e sui social. "Non basta essere solidali con il collega Andrea Joly pestato dagli squadristi di CasaPound perché stava facendo il suo lavoro - tuona Berizzi dalla sua pagina su X -. CasaPound va messa fuori legge subito. E i colleghi che anni fa hanno sdoganato e legittimato mediaticamente CasaPound si scusino pubblicamente".