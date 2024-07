Venezia, schianto in barca contro una briccola: la tragica morte del conte Marco Celio Passi

23 luglio 2024 a

Drammatico incidente in Laguna. Una barca si è schiantata contro una briccola. Il bilancio è pesantissimo: un morto e una persona ferita. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio sono intervenuti i vigili del fuoco dopo la segnalazione di un'imbarcazione alla deriva e fuori controllo davanti all'isola di Sacca Fisola, a Venezia. Fin dal primo momento i pompieri hanno notato una persona priva di vita. La vittima è il conte Marco Celio Passi, pro-cancelliere dell'ordine dei Cavalieri di Malta di Venezia. La donna ferita, una 42enne romana, non sembra in gravi condizioni.

I vigili del fuoco sono riusciti a salire sulla piccola imbarcazione in vetroresina e a riprenderne il controllo. Poi sono stati prestati i primi soccorsi, con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare della 42enne fino all'arrivo dei sanitari del Suem. La donna è stata trasferita con l'idroambulanza in ospedale. Per l'uomo, invece, non c'è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno poi effettuato una perlustrazione delle acque limitrofe per escludere il coinvolgimento di altri natanti. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine e la capitaneria di porto per ricostruire la dinamica di quanto successo. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2.

Non è la prima volta che in Laguna capita un episodio di questo tipo. Un incidente simile era accaduto durante la festa del redentore del 2023, quando un ragazzo era morto durante uno scontro tra la braca che guidava e una briccola. Quel giovane si chiamava Riccardo Nardin, aveva 28 anni e abitava a Cavallino-Treporti (Venezia).