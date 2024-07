Crollo a Scampia, terza vittima: morta Patrizia Della Regione, madre di Roberto

24 luglio 2024 a

Terza vittima per il crollo di Scampia che ha coinvolto 15 persone di cui 12 feriti. E intanto spunta l'ipotesi abusivismo. La terza vittima è Patrizia Della Ragione, la madre di Roberto, il primo deceduto nella tragedia. La donna, 53 anni, era stata ricoverata per un politrauma e aveva riportato anche la frattura della milza e del bacino. "Alle 13.00 circa i sanitari del reparto di rianimazione hanno constatato il decesso della paziente, ricoverata a seguito del crollo di Scampia", si legge nel bollettino ufficiale dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Al momento, nello stesso reparto in cui si trovava la vittima, c'è anche un'altra donna, che nonostante le gravi condizioni, risulta essere stabile. Nel frattempo iniziano a emergere alcuni dettagli su quanto accaduto all'interno della vela. Al momento sono in corso le perizie per capire se le passerelle che hanno ceduto fossero a norma di legge. In particolare, bisognerà stabilire se le passerelle che hanno ceduto sono originali o ricostruite artigianalmente. Il crollo si è verificato al terzo piano e ha coinvolto nella caduta anche i ballatoi del secondo e del primo piano. Secondo alcuni testimoni la tragedia si sarebbe verificata a causa di un litigio tra due nuclei familiari. Ma non si escludono altre ipotesi. In particolare, l'indagine dei pm Manuela Persico e Mario Canale, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, ipotizza i reati di disastro, crollo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose. Per molti residenti, infatti, la colpa risiederebbe proprio nella mancata manutenzione.

Ricordiamo inoltre che la Vela Celeste è una delle ultime ancora rimaste in piedi dopo l'abbattimento delle altre palazzine. Lo scorso aprile infatti era stato annunciato il piano di rigenerazione urbana dell'amministrazione Manfredi relativo alle tristemente note Vele di Scampia. Il Comune aveva parlato dell’importanza dell’intervento urbanistico "per il riscatto che questa comunità ha condotto".