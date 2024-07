Crociera MV Ventura, epidemia di norovirus a bordo: diarrea collettiva e scene disgustose

26 luglio 2024 a

a

a

Un viaggio da sogno a bordo della lussuosa MV Ventura si è trasformato in un incubo per 200 passeggeri, a causa di un'epidemia di norovirus che ha provocato episodi di vomito, diarrea e malessere generale.

La preoccupazione è accresciuta dal fatto che solo un mese prima, sulla stessa nave, si era verificato un altro focolaio, che aveva costretto un centinaio di persone all’isolamento. Nonostante le rassicurazioni della compagnia P&O Canary Island riguardo alla completa sanificazione degli ambienti, il virus intestinale è riemerso pochi giorni dopo l'inizio della nuova crociera, causando panico tra i viaggiatori e trasformando il loro viaggio in un incubo.

Jessica Bird, un'infermiera di 27 anni, ha condiviso la sua drammatica esperienza con il Daily Mail: “Dopo sei giorni ho iniziato a soffrire di vomito e diarrea incontrollabili. Sono stata messa in quarantena, collegata a una flebo e monitorata con un elettrocardiogramma a causa di dolori al petto. Non sono mai stata così male”.

Il norovirus, responsabile di questa epidemia, è un virus altamente contagioso che causa gastroenteriti acute. Si diffonde rapidamente in ambienti chiusi come le navi da crociera, e i sintomi includono nausea, vomito, diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, febbre leggera.