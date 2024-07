Pesaro, bambino ritrovato morto in mare: una spiaggia intera sotto choc

29 luglio 2024 a

Un bambino di 11 anni è stato ritrovato senza vita in mare: è successo a Pesaro, nei pressi di una spiaggia nella zona di Sottomonte, accanto alla Statale 16 verso Fano. Si tratterebbe di un bambino straniero, che si trovava in spiaggia nell'ambito dell'attività di un'associazione. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 luglio, quando il bambino è entrato in acqua e non ha fatto più ritorno a riva.

A quel punto sono scattate immediatamente le operazioni di ricerca da parte della Capitaneria di Pesaro, a cui hanno partecipato anche i bagnini di salvataggio in servizio nella zona. La tragica scoperta poco prima delle 17, quando il bambino purtroppo è stato trovato ormai privo di vita. I numerosi turisti presenti sulla spiaggia al momento dell'incidente si sono uniti nel dolore e nella solidarietà verso la famiglia del bambino. Ancora da chiarire le cause all'origine della tragedia. Si attende, quindi, un’indagine più approfondita per determinare le circostanze precise del drammatico evento.