Cagliari, 35enne nigeriano rischia il linciaggio: "Ha tirato fuori tutto davanti ai bimbi"

Foto: Lapresse

30 luglio 2024 a

a

a

A Cagliari, in piazza San Michele, un nigeriano si è abbassato i pantaloni e ha esibito i suoi genitali alle persone presenti. Ad assistere alla scena c'erano anche dei minori e il comportamento del 35enne ha scatenato una dura reazione degli adulti. Le forze dell'ordine sono dovute subito intervenire perché i passanti hanno aggredito il nigeriano mezzo nudo, sventando così un vero e proprio linciaggio. Il fatto risale alla serata di lunedì 29 luglio.

L'uomo, senza fissa dimora, era già noto nel capoluogo sardo. Da diversi anni a Cagliari, dove si era già fatto conoscere per le sue oscene esibizioni a sfondo sessuale. Già l'11 luglio nella centralissima piazza Garibaldi i carabinieri erano dovuti intervenire perché l'uomo aveva i pantaloni abbassati e i genitali di fuori. Per il 35enne senza fissa dimora dopo l'aggressione di ieri sera è scattato anche l'arresto per atti osceni in luogo pubblico.

Il minorenne stupra la compagna di liceo? Pagano i genitori: una sentenza choc

I Carabinieri, dopo aver posto l’arrestato in sicurezza, lo hanno condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri dove ne è stato valutato il comportamento anche alla luce di quanto già occorso nel recente passato. Durante la formalizzazione dell’arresto, è stata offerta all’uomo la possibilità di ricorrere a cure mediche e di formalizzare a sua volta querela per l’aggressione patita. Tuttavia il 35enne non ha ritenuto di avvalersi di questa facoltà.