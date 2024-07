Firenze da censura, bagno in topless nella fontana di Santo Spirito

31 luglio 2024 a

Si sa, il caldo gioca brutti scherzi e c'è chi davvero non lo sopporta, proprio come la turista inglese che quattro giorni fa si è gettata nella fontana di piazza Santo Spirito, a Firenze. La giovane filmata in un video appare sorridente in mutande e senza reggiseno. E non contenta, l'inglese invita le amiche a seguirla nell'acqua. La giovane però resta sola a fare il suo bagno refrigerante.

L’aspirante tuffatrice prova ad attirare anche un fanciullo seduto sul bordo della fontana, ma anche lui sembra rifiutare l'invito. Sui social network è scoppiata la bufera in quanto in tantissimi lamentano il fatto che da parte di molti turisti non ci sia più rispetto per i luoghi e i monumenti storici. "Dovrebbe tornare di moda la vergogna", scrive un utente sotto il video postato su Instagram. "Città fuori controllo", aggiunge un altro cittadino.

Ma c'è anche chi giustamente si domanda: "Ma non c'è senso di igiene?". Le critiche sui social sono infinite e la rabbia degli utenti sembra essere incontenibile: "E i vigili con le loro multe dove sono?", sottolinea uno di loro. Nei giorni scorsi a far parlare di se era stata una turista che dopo essersi arrampicata su una statua del Bacco di Giambologna per simulare un rapporto sessuale con l'opera d'arte.