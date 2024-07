Chioggia, tre bagnanti si scattano selfie sulla moto d'acqua della polizia: scoppia la bufera

31 luglio 2024 a

a

a

Tre donne in costume sono salite a bordo di una moto d'acqua della polizia di Chioggia per scattarsi alcuni selfie e registrare anche dei video per i social. L'episodio è successo sulla spiaggia di Punta Canna a Sottomarino, durante lo scorso fine settimana. Alcuni passanti hanno ripreso la scena con i telefonini e i filmati mostrano i due mezzi ormeggiati a pochi metri dalla riva. Sotto la supervisione degli agenti presenti.

La scena, che all'apparenza può sembrare irrilevante, è in realtà molto grave. Le moto d'acqua della polizia sono parte del servizio di sicurezza a disposizione della questura di Venezia per la protezione dei bagnanti in occasione della stagione balneare estiva. Al momento, non è ancora chiaro se l'iniziativa si far salire a bordo le tre donne sia partita dalle bagnanti e dagli stessi poliziotti. L'agente di polizia presente è apparso piuttosto accondiscendente con le tre donne. Una di queste era addirittura sdraiata a pancia in giù sulla barella sul retro della moto d'acqua. Come riportato dal Gazzettino, la questura di Venezia sarebbe stata informata su quanto accaduto.

Catamarano prende fuoco in mare: scatta il panico in Sardegna, chi c'era a bordo

Come c'era da aspettarsi, il video ha fatto il giro dei social. E ha scatenato i commenti del popolo del web. "Adesso gli fa il verbale perché sono salite senza casco", scrive con ironia Tony. Più severo, invece, il messaggio di Tommaso: "Basta licenziare quell'agente"