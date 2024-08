Piacenza, allatta la figlia in piscina e viene cacciata. "Offesa alle altre religioni"

02 agosto 2024 a

Donne, immaginatevi di essere a bordo di una piscina, con le gambe penzolanti nell'acqua intente a rinfrescarvi dal torrido caldo estivo. Siete sedute con in braccio vostra figlia che state allattando, ma all'improvviso il bagnino vi si avvicina per chiedervi di allontanarvi, perché ciò che state facendo sta turbando le altre persone presenti, soprattutto quelle di altre religioni. Tutto questo è quello che è accaduto sabato 27 luglio al Centro Polisposrtivo di Largo Anguissola di Piacenza .

"L'ho fatto in chiesa, l'ho fatto in treno, all'estero e non ho mai avuto problemi", spiega la giovane mamma. La donna è scioccata dalla richiesta del bagnino , ma resta davvero base quando uno degli addetti alla sicurezza in acqua le chiede di spostarsi al bar vicino "perché le persone di altre religioni potevano non gradire". La donna stava semplicemnte dando la seconda poppatta alla filgia affamata. A lamentarsi è anche il marito della donna che su facebook scrive: "In 35 anni - si sfoga il marito Samuele Uttini su Facebook - non mi era mai capitato di essere allontanato da un luogo pubblico, mai avrei pensato di esserlo (con esplicita richiesta di appartarci al bar… Come se lì non ci fossero altre persone) perché mia moglie Maria Anna Di Iorio stava allattando la nostra piccola Chiara… per non parlare dei indicati motivi dal personale (offesa alle persone di altre religioni) che sono ben diversi da quelli dichiarati in pubblico dal gestore (corse e tuffi sul bordo… che sono vietati dal regolamento…)".

Ma per Nicola Vitali, presidente di “Activa”, la società che ha in gestione per conto del Comune il Centro Polisportivo di Largo Anguissola in questa storia "non c'è nessuna discriminazione, era una questione di sicurezza: in quel momento la piscina dei piccoli era colma di bambini sia dentro che fuori dalla vasca e una donna che allattava tenendo tra le braccia un neonato espone la piccola a rischio di finire accidentalmente in acqua".