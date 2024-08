Lodi, Maria Grazia muore e lascia 2 case al Comune: "Datele a chi ha bisogno, ma solo se italiano"

02 agosto 2024 a

a

a

A Lodi è scoppiata la polemica da quando il Comune della città è stato contattato dal notaio della 86enne Maria Grazia che ha lasciato da vendere al municipio due immobili di sua proprietà affinché il ricavato vada a "persone veramente bisognose", a patto però che siano italiane e di Lodi.

La stima prevista post vendita si aggira tra i 200 ei 280mila euro. Il Comune avrebbe potuto rinunciare alla gentile offerta dell'anziana signora, ma come si dice, a caval donato non si guarda in bocca e così nell'ultima seduta, giovedì scorso, il Consiglio comunale ha votato per la non rinuncia. Ed ecco che la richiesta avanzata dalla signora prima di morire sta già facendo molto discutere. Ma c'è anche chi sta esultando come l'ex vicesindaco di Forza Italia Lorenzo Maggi, attualmente in minoranza, che appena prima del voto ha detto: "Grazie a questa signora, perché farà votare anche gli schieramenti di maggioranza per la destinazione di soldi a italiani e di Lodi".

I 100 milioni? Sì, ma a rate: testamento-Cav, per Marta Fascina cambia tutto

Silvana Cesani , ex assessora alle Politiche sociali del Comune e ora consigliera di maggioranza ha ricordato che "anche i cittadini stranieri che hanno avuto la cittadinanza italiana e sono residenti a Lodi rientrano in questo parterre di possibilità di avere i contributi".