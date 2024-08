Design italiano, la nuova rivoluzionaria carrozzina di Papa Francesco

Nicoletta Orlandi Posti 13 agosto 2024 a

La Chiesa e l'arte hanno sempre camminato fianco a fianco. Dai capolavori del Rinascimento, che adornano i luoghi sacri, alle innovazioni moderne pensate per migliorare la qualità della vita, il Vaticano rimane un centro di intersezione tra tradizione e innovazione. Lo dimostra la nuova carrozzina di Papa Francesco, progettata e realizzata delle Officine Ortopediche di Frosinone che l'ha donata al Pontefice durante l'ultima udienza nella Sala Nervi. Realizzata a Frosinone con una struttura in alluminio leggero e rivestita in pelle e tessuto lavabile, la carrozzina garantisce comfort e praticità. Con un peso di appena 14 chili, rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti. La scelta del colore bianco, in contrasto con il tradizionale nero utilizzato finora, rende omaggio ai colori papali, aggiungendo un tocco di eleganza e sacralità.

Papa Francesco: "Nessuna macchina tolga la vita"

Il professor Claudio Territi, capo staff delle Officine Ortopediche di Frosinone, ha sottolineato l'impegno e la dedizione messi nella realizzazione di questa carrozzina: "Sono stati due mesi di impegno continuo. Ci abbiamo lavorato in otto: dalla progettazione alla realizzazione, che non è stata facile perché la carrozzina è stata realizzata su misura, considerando anche le pregresse patologie agli arti inferiori del Santo Padre". Territi ha spiegato come il team abbia dovuto lavorare con attenzione ai dettagli: «In pratica, attraverso video e foto del Pontefice, abbiamo simulato le varie “prove” che poi ci hanno portato alla realizzazione finale». Questo progetto rappresenta non solo un traguardo per le Officine Ortopediche di Frosinone, ma anche un orgoglio per l’intera comunità ciociara, dimostrando ancora una volta come l’artigianato e l’innovazione possano contribuire a imprese straordinarie come questa.

Quei segnali che il Pontefice non poteva ignorare

La carrozzina, frutto di un lavoro meticoloso e altamente specializzato, non solo risponde alle esigenze pratiche di Papa Francesco, con l'obiettivo di migliorare la sua qualità della vita e facilitare i suoi spostamenti quotidiani, ma si rivolge anche ai bisogni di quanti si trovano nella sua stessa condizione. Val la pena ricordare che il design sanitario ha profondamente trasformato la qualità della vita dei pazienti, grazie a innovazioni che combinano estetica, ergonomia e tecnologia.

Un esempio storico è il letto da ospedale TR 15, progettato da Achille Castiglioni, Giancarlo Pozzi e Ernesto Zerbi, che vinse il Compasso d’Oro nel 1979 per la sua capacità di migliorare il comfort dei pazienti. Nel 1981, Giorgetto Giugiaro ricevette il Compasso d’Oro per il riunito Isotron, un'unità odontoiatrica avanzata che rappresentava un significativo passo avanti nella tecnologia medica. La motivazione del premio evidenziava l'uso sapiente di tecnologie diverse, integrate grazie al contributo del design e dell’ergonomia. Ma non solo: nel 1967 Gilbert Durst vinse il premio con l'ingranditore e riproduttore fotografico “A 600” per Durst; nel 1998 Philips Corporate Design si aggiudicò il prestigioso riconoscimento per il sistema a raggi X “Integris H5000 Cardiac System”; nel 2020 fu premiato Design Group Italia per il sistema ECG per smartphone “D-Heart”, un dispositivo portatile che ha rivoluzionato il monitoraggio cardiaco.