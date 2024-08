Ischia, motoscafo a tutta velocità atterra sugli scogli: chi c'era al timone

13 agosto 2024 a

È stato un atterraggio da film cinematografico quello avvenuto nella giornata di ieri a Ischia. Un motoscafo a tutta velocità ha fatto un atterraggio sugli scogli proprio all'ingresso del porto di Ischia lasciando tutti i presenti attoniti. Fortunatamente nessuna delle cinque persone che si trovavano a bordo nel momento dell'impatto ha riportato gravi ferite.

Uno de passeggeri ha riportato solamente un taglio al sopracciglio. Illesa anche la guida del motoscafo che è però risultata positiva all'alcol test. Per l'uomo è scattata la sospensione della patente nautica tra i 6 e 12 mesi. Il video pubblicato sui social dalla pagina Welcome to Favelas diventato virale mostra il motoscafo di sette metri imbattersi sulla scogliera.

Le persone a bordo sono state soccorse da una delle motovedette della guardia costiera di Ischia, al comando di Antonio Magi.