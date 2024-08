Lo sfregio del figlio di Totò Riina: gli scandalosi auguri di "buon Ferragosto", le sue parole

17 agosto 2024 a

Fa rumore quella foto scattata da Salvo Riina, il terzogenito del boss mafioso Totò Riina. "Buon Ferragosto a tutti voi da via Scorsone 34, 90034 Corleone, Italia". Si mostra con aria di sfida, il figlio del capo dei capi.

A primo impatto sembra un ragazzo come tanti con quegli occhiali da sole e il cappellino da football giallo sulla testa. A far rumore sono lo sguardo così orgoglioso e il sorrisetto di chi pensa di poter sfidare lo Stato con un selfie sui social. Quella indicata dal giovane è infatti la via in cui abita la famiglia Riina da molti anni e che dal 2018 le allora commissarie straordinarie del Comune decisero di cambiare il nome della via, intitolandola al giudice Cesare Terranova, ucciso il 25 settembre del 1979 insieme al suo collaboratore, il maresciallo Lenin Mancuso. Il giudice è una delle tante vittime dei boss corleonesi.

Il figlio di Totò Riina, 47 anni, è tornato a vivere in Sicilia dopo aver scontato una condanna a otto anni e dieci mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Salvo Riina prima di tornare a vivere nel comune di 10 mila abitanti è stato tra il Veneto e l'Abruzzo.