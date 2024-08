Massimo Giannini, dopo la gaffe sulle sindache le strane scuse: penna rossa in crisi

17 agosto 2024 a

Eccolo Massimo Giannini che torna sui social per chiedere venia per l'errore (non di battitura), commesso ieri. La penna aveva confuso la sindaca di Parigi Ana Maria Hidalgo Aleu con l'ex prima cittadina di Barcellona Ada Colau.

Un errore che non era passato inosservato, soprattutto all'occhio attento del forzista Massimo Gasparri che aveva invitato il giornalista a scusarsi, in primis con le due donne. Ecco fatto. "Caspita, mi sono accorto di aver confuso i nomi delle prime cittadine di Parigi e Barcellona, nella mia rubrica su il Venerdì", scrive il volto tv in un tweet. "Me ne scuso con le sindache, e soprattutto con il valoroso Gasparri!", aggiunge.

Insomma, Massimo Giannini all’indomani della gaffe ci appare un pò confuso e se non lo conoscessimo penseremmo che avrebbe perso anche la parola oltre che la memoria. Il capogruppo di Forza Italia, aveva scritto. "Ma Massimo Giannini sei così somaro da scrivere su il Venerdì che Ada Colau, che guidava Barcellona, è il sindaco di Parigi? Si chiama Hidalgo! Studia! Poi da somaro passi all'insulto del centrodestra. Ma vergognati, ignorante e presentuoso". E ancora: "Ma Massimo Giannini, ti sei scusato o hai spostato Barcellona in Francia? Passi di flop in flop. Tolto da schermi Rai, poi dalla direzione di La Stampa. Sei il Fantozzi di Fantozzi".