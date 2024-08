Bari, 23enne punto dal ragno violino in giardino: un mese di agonia e una morte atroce

17 agosto 2024 a

Giuseppe Russo è morto dopo un mese di agonia su un letto d'ospedale del Policlinico di Bari a seguito di un puntura da ragno violino. Era stato ricoverato il 13 luglio scorso per diverse settimane all'ospedale Panico di Tricase. Una corsa disperata quella del giovane che purtroppo non ce l'ha fatta.

Il 23enne era stato morso a una gamba mentre si trovava impegnato in alcuni lavori di giardinaggio per conto della ditta per cui lavorava. La situazione è precipitata nel corso di questi due giorni, tanto che i medici in un ultimo disperato tentativo di salvarlo l'hanno trasportato al Policlinico di Bari dove questa mattina è morto nel reparto di rianimazione per shock settico e insufficienza multiorgano.

La notizia della sua morte si è presto diffusa anche a Collepasso, lasciando tutta la comunità affranta. "Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio a una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio", ha detto la sindaca di Collepasso, Laura Manta. "Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti".