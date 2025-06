Legrottaglie, come è morto il killer del brigadiere: la prova zittisce la sinistra

Un dettaglio può scagionare i due poliziotti che hanno sparato a Michele Mastropietro, il 59enne di Carosino deceduto in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine subito dopo l'omicidio del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie. Secondo l'autopsia eseguita su Mastropietro, uno dei colpi avrebbe attraversato l'emitorace sinistro provocando una grave emorragia polmonare; l'altro avrebbe colpito di striscio il braccio destro. Il 59enne non sarebbe morto sul colpo, ma per un lento e progressivo dissanguamento, avvenuto nel corso della fuga a piedi tra le campagne di Francavilla e Grottaglie, in provincia di Brindisi, il 12 giugno scorso.

Dall'esame autoptico, inoltre, non è emerso nessun segno di colluttazione. In ogni caso, sarebbe stata esclusa una distanza ravvicinata. E questo è un dettaglio che potrebbe risultare favorevole per i due agenti indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. La relazione definitiva del medico legale sarà depositata entro 60 giorni.