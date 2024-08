Palio di Siena, animalisti contrari? Si buttano nella Fonte Gaia: trascinati via di peso

17 agosto 2024 a

Sono contrari al Palio di Siena? Protestano buttandosi nella Fonte Gaia in piazza del Campo ed esponendo due striscioni con su scritto "Basta sfruttamento animale": protagonisti di questo episodio quattro componenti dell'associazione "Ribellione Animale". I giovani, però, non si sono limitati a scavalcare le inferriate e a immergersi nell'acqua, ma hanno anche gettato del carbone vegetale in segno di lutto sia all'interno della fonte che sul bordo. La manifestazione si è tenuta dopo il rinvio del Palio a causa del maltempo.

Sul posto la polizia e la municipale con il questore Ugo Angeloni, che hanno fatto uscire i manifestanti da Fonte Gaia e hanno riportato la calma. Tante, infatti, sono state le persone che si sono radunate intorno alla Fonte, soprattutto senesi e contradaioli, compresi ex dirigenti.

Il Palio si sarebbe dovuto tenere ieri, venerdì 16 agosto, ma poi la pioggia ha reso necessario un rinvio della competizione. Dopo i due rinvii del Palio del 2 luglio, quindi, la stessa sorte è toccata a quello dell'Assunta. Ieri il corteo storico era partito, come da tradizione, alle 17.30, ma i violenti rovesci hanno costretto a fermare tutto. Poco dopo la decisione di rimandare la corsa. Difficile, infatti, che con tutta quell'acqua il tufo di Piazza del Campo potesse essere adatto al movimento dei cavalli.