Roma Termini, il cadavere di un 25enne sui binari: la macabra scoperta

18 agosto 2024 a

a

a

Il cadavere di un 25enne americano è stato ritrovato sui binari di Roma Termini. La terribile scoperta ha fermato temporaneamente e di conseguenza rallentato tutta la circolazione ferroviaria. Al momento l'ipotesi è che possa essersi trattato di un suicidio. Il traffico ferroviario, dal 1° al decimo binario, è stato deviato. Nonostante i rallentamenti, come fa sapere Fs italiane, le tratte, alcune sostituite dai treni regionali, sono comunque garantite.

La circolazione è in graduale ripresa sulle linee AV Roma - Napoli e Direttissima Roma - Firenze, sospesa dalle ore 16:15. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, limitazioni di percorso e deviazioni. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, 18 agosto. Non appena è stato notato il cadavere, gli agenti della PolFer e delle forze dell'ordine hanno raggiunto la vittima e hanno iniziato l'indagine. Sul posto, nel pomeriggio, anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e la Scientifica per i rilievi.