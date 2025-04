Roma, sputi e pugni: somalo aggredisce i poliziotti a Termini

Un somalo ha aggredito la Polizia davanti alla stazione Termini a Roma: lo si vede in un filmato pubblicato da Eu24News. Lo straniero, come si legge sul portale, si chiama Ismail Geedi, è regolare e senza fissa dimora. L'aggressione, avvenuta alcuni giorni fa, si è articolata in due momenti distinti. Il primo in piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini: in quell'occasione tre poliziotti sono stati attaccati dall'uomo e uno di loro è rimasto ferito, riportando la frattura del quinto dito della mano destra con interessamento del flessore dello stesso dito mignolo e 30 giorni di prognosi.

Dopo quell'episodio, il somalo è stato arrestato, processato per direttissima, ma subito rilasciato. A quel punto avrebbe messo su un vero e proprio show di fronte al tribunale di Roma, dove si sarebbe reso necessario l’intervento degli agenti e della vigilanza di piazzale Clodio per allontanarlo.