Salento, turista sparisce in mare, ma poi viene ritrovato. Cosa stava facendo

22 agosto 2024 a

È una storia a lieto fine quella del ragazzo disperso in mare in Salento. Anche se per verità di cronaca il termine disperso alla luce di quanto accaduto non è il termine più adatto da utilizzare.

Già, perché il giovane 33enne non si era perso, era semplicemente andato a farsi un bel bagno rinfrescante. Il bizzarro episodio si è verificato nella giornata di oggi a Torre Sant'Isidoro, in provincia di Lecce (marina di Nardò). I familiari non avevano più sue notizie da circa un'ora e preoccupati avevano dato l'allarme tramite il Nue, il numero unico d'emergenza. I famigliari hanno infatti riferito agli operatori che il figlio si sarebbe dovuto allontanare solo per un bagno veloce. O almeno così avrebbe detto il figlio che però a quanto pare ha cambiato idea restando in acqua per un lasso di tempo maggiore.

Sul posto è giunta perfino la Guardia Costiera che, inseme a un bagnino presente in spiaggia, si è messa alla ricerca del turista disperso. Il ragazzo intercettato in mare è stato scortato a riva. I famigliari stavano già pensando al peggio, magari a qualche malore improvviso, ma fortunatamente il 33enne era solo andato a farsi un bella e lunga nuotata. Il ragazzo si sarebbe attardato a tornare a riva per prendere un pò di sole al largo.