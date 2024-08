Sharon Verzeni, l'uomo in bici in contromano e come può svoltare le indagini

27 agosto 2024 a

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere nel caso dell'omicidio di Sharon Verzeni, la barista di 33 anni uccisa con quattro coltellate nella notte del 29 luglio in via Castegnate a Torre d'Isola, nella bergamasca.

Mentre proseguono i colloqui con i vicini continuano a emergere nuovi indizi anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella via. In particolare, ad avere catturato l'attenzione degli inquirenti è il frame in cui si vede un uomo sotto casa della donna in bicicletta andare in contromano. Ma non solo. Come riporta il Giorno, i militari, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, starebbero lavorando anche su un nome, per arrivare all'identificazione.

L'uomo potrebbe rivelarsi un testimone chiave nella triste e complessa vicenda. Il ciclista, infatti, non si è presentato spontaneamente per essere ascoltato dai carabinieri i quali sono riusciti a risalire alla sua identità grazie al modello di bicicletta che guidava e dai vestiti che indossava nella notte tra il 29-30 luglio. Nel frattempo dalle analisi dei conti correnti di Sharon Verzeni è emerso che la donna aveva versato nell'ultimo periodo delle somme di denaro a Scientology. Sull'ammontare delle cifre donate all'associazione religiosa gli inquirenti hanno deciso di mantenere, per ora, il riserbo.