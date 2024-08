A4, inferno in autostrada a San Donà: tamponamenti a catena, com'è morto un automobilista

28 agosto 2024 a

Inferno sulla autostrada A4 Venezia-Trieste, nel tratto maledetto compreso tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto che spesso in passato è stato teatro di analoghi tragedie (l'ultimo lo scorso 10 agosto, incidente a cui fa riferimento la fotografia qui sopra ). Un'auto ha tamponato un tir qualche minuto dopo le 17 e un automobilista è morto, incastrato tra le lamiere del mezzo pesante.

Lo schianto è avvenuto in direzione Trieste all'altezza del chilometro 429. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del conducente dell'auto con targa slovena. Sul posto la polstrada e il personale autostradale.

Il tir era incolonnato a causa di un precedente tamponamento. L'auto, secondo una prima ricostruzione, ha impattato a grande velocità il camion all'altezza del casello di San Donà di Piave-Noventa. Proprio in quel punto era avvenuto uno scontro a catena di cinque tir e si era formata una lunga coda con relativa chiusura del tratto autostradale, un imprevisto segnalato a più riprese dai pannelli a messaggio variabile.

Il primo tamponamento aveva provocato il ferimento di due persone: un autoarticolato proveniente da Venezia non si è accorto di un rallentamento e, dopo aver percorso diversi metri, è piombato sugli altri mezzi. Anche in quel caso, subito si è mossa la macchina dei soccorsi. Sul posto 118, polizia stradale, vigili del fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico che ha provveduto a chiudere l'ingresso allo svincolo di San Stino in direzione Trieste e a rendere obbligatoria l'uscita per chi proviene da Venezia.