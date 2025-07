Garlasco, Lovati dichiara guerra ai pm: "Piccoli alchimisti, rispondete a questa domanda!"

Una ricostruzione contestata con fermezza dall’avvocato di Andrea Sempio , indagato nell’ambito della riapertura del caso. Massimo Lovati , legale del giovane, ha dichiarato a La Provincia Pavese che "mi sembra una follia dire che quell’impronta è insanguinata e piena di sudore basandosi solo una su una foto: sto pensando di chiedere l’estromissione della difesa di Stasi da questo procedimento". Lovati ha aggiunto: "Rispetto per i legali di Stasi, però questa perizia non la ritengo plausibile . Abbiamo anche noi una perizia su quell’impronta che dice altro, escludendo Sempio".

Nel frattempo, però, è stata depositata una nuova consulenza dalla difesa di Alberto Stasi , il solo condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il documento, redatto su base sperimentale, riguarda l’ormai celebre impronta 33 e sostiene che possa essere stata lasciata da una mano non completamente insanguinata ma sudata.

Guerra vera tra avvocati nell'ambito del caso di Garlasco . Se sul fronte delle indagini nei prossimi giorni non sono attesi particolari sviluppi, a meno che i Ris di Cagliari non consegnino la nuova analisi Bpa (Blood Pattern Analysis) elaborata sulla base delle recenti rilevazioni effettuate nella casa di Chiara Poggi . Al momento, non è ancora stata fissata una data per l’incidente probatorio, e la genetista incaricata dal giudice per le indagini preliminari non ha ancora avviato le attività sulle tracce biologiche.

Il concetto è stato ribadito anche in diretta televisiva, durante la trasmissione Morning News su Canale 5, dove l’avvocato ha criticato aspramente la ricostruzione fatta dalla difesa di Stasi: "Mi sembra il piccolo alchimista da quel che ho sentito dire. Dei catini di sudore, di sangue ecc. Hanno fatto una simulazione ma sono cose che non stanno né in cielo né in terra, sembrano gli esperimenti chimici che facevamo al massimo in quarta ginnasio". E ha poi rincarato la dose, sollevando dubbi sulla comparazione delle impronte: "Prima di arrivare a questo punto, volete chiarire se quell'impronta è attribuile a Sempio o no? A che cosa è stata raffrontata quell'impronta? Se la parte sinistra della fotografia, per chi guarda, c'entra il palmare di Sempio oppure no?".

A intervenire nella stessa trasmissione è stata anche l’avvocato Giada Bocellari, che fa parte del team legale di Alberto Stasi. Bocellari ha illustrato le modalità con cui è stata effettuata la sperimentazione per la consulenza difensiva: "Abbiamo fatto delle sperimentazioni a livello statistico, quindi non con una impronta ma con più impronte, in diverse situazioni. Queste tra l'altro sono prove sperimentali che tutti possono fare, anche la difesa di Sempio le può replicare, non abbiamo la pretesa di essere gli unici: sono prove ripetibili. E abbiamo realizzato esattamente quello che ha fatto il Ris sull'impronta 33: abbiamo spruzzato la ninidrina, abbiamo aspettato che reagisse e abbiamo grattato l'intonaco".