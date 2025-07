Garlasco, la clamorosa rissa in tv tra Lovati e De Rensis stravolge il quadro

A far esplodere la tensione è stata la questione della consulenza sull’impronta 33 , che secondo la difesa Stasi potrebbe essere stata lasciata da una mano sudata e leggermente insanguinata. Lovati ha spiegato di aver ipotizzato l’estromissione della difesa di Stasi “in un momento di rabbia”, aggiungendo: "Non mi sembra giusto che da chi ho sempre difeso a spada tratta mi venga lanciata una bomba così colma di fango come hanno fatto i consulenti. Quando ho capito che è una bomba vuota, allora mi è passato tutto”, ha picchiato subito durissimo.

De Rensis ha provato a smorzare i toni con ironia: "Quello che ha detto Massimo è stato un atto d’amicizia, ma purtroppo non credo che riuscirà a estromettere la difesa di Stasi", rivendicando la solidità della consulenza, firmata da tre esperti. Lovati però non ha digerito la ricostruzione: "Non si può sostenere che sotto una fotografia c’è sangue e sudore. La sua collega parla di catinella di sudore... Ma la finiamo o no? Delle vostre consulenze tecniche non me ne frega niente, perché non siete neanche parte nel processo, non serve estromettervi".

De Rensis ha replicato: "Addirittura? Adesso questo lo vedremo. C’è il concorso, ci sono ipotesi future. Vedremo. Poi i nostri consulenti hanno scritto ma non hanno fatto alcun proclama", lamentando poi le accuse di altri esperti: "Hanno detto che Iuliano e Caprioli hanno confuso il muro con le impronte. Non possiamo ridurla così, noi avvocati dobbiamo avere l’umiltà di rispettare il lavoro di tutti".