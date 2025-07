Meteo, Mario Giuliacci tratteggia l'incubo: cosa accadrà il prossimo weekend

Nel dettaglio, spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, sabato 2 agosto sarà segnato dal passaggio di un fronte temporalesco alimentato da un ciclone posizionato sull’Europa centrale. Le zone più esposte saranno le Alpi, le Prealpi e le pianure del Nord, dove non si esclude la possibilità di fenomeni intensi . “Vista l’energia in gioco, potrebbero verificarsi anche delle grandinate e raffiche di vento”. Si tratterà comunque di episodi brevi, che non comprometteranno l’intera giornata.

Le temperature, in quasi tutte le città d'Italia, toccheranno punte di 37-38°C nei prossimi giorni, come ...

Per quanto riguarda le temperature, si manterranno in linea con le medie stagionali o leggermente al di sotto: per ora i valori termici rimarranno in media o leggermente sotto e al momento, per l’avvio del mese di agosto, non si prevede alcuna ondata di caldo da parte dell’anticiclone africano, conclude Giuliacci il suo bollettino a breve termine.