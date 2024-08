Monica Bellucci arriva così sul red carpet: tutti sconvolti a Venezia

29 agosto 2024 a

La Mostra del Cinema di Venezia ogni anno si trasforma in una vera e propria passerella di moda dove famosi e meno famosi sfilano sul red carpet con outfit davvero studiatissimi. Partiamo dalla madrina dell'evento, Sveva Alviti, che si è presentata alla mostra con un completo blazer e pantalone total white di Giorgio Armani.

Look semplice ed elgante per l'Alviri che lascia però intravedere una scollatura profonda grazie al taglio a V del candido blazer. Tra gli ospiti più attesi alla 81esima edizione c'è Monica Bellucci che per la prima serata ha scelto un look total black firmato Vivienne Westwood. La diva italiana si è presentata con occhiali da sole scuri e una vistosa collana di Cartier. L'attrice Winona Ryder si è mostrata, invece, con un look black&white firmato Chanel davvero grazioso con il raffinatissimo panciotto-gilet che si trasforma in prezioso corpetto con bottoni gioiello.

Tra gli outfit più sexy troviamo quello della cantante e attrice Clara che si è presentata sul red carpet avvolta da una creazione rosa targata Giorgio Armani Privè. Il vedo non vedo è da capogiro. Ma sono tantissime le ospiti che si sono presentate in laguna con outfit da sogno. Elegantissima Cate Blanchette che ha optato anche lei per un abito di Giorgio Armani Privé di colore campagne. L'abito a fascia è davvero chic.