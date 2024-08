Sharon Verzeni, ecco chi è davvero Moussa Sangare: dalla passione per il rap alle liti in famiglia

30 agosto 2024 a

L'assassino di Sharon Verzeni ha finalmente un nome e cognome. Il killer (presunto) sarebbe Moussa Sangare, un rapper che ha avuto collaborazioni musicale anche con artisti affermati del calibro di Izi ed Ernia. "Anni fa ha collaborato alla canzone 'Scusa' di Izi", ha detto un ragazzo che lo conosceva di vista, indicando il video da 14 milioni di visualizzazioni su YouTube e che porta anche la firma di 'Moses Sangare'. "Aveva davanti una carriera, so che voleva anche partecipare a XFactor". Il suo nome d'arte compare anche nel video di una canzone del rapper Ernia insieme a Izi dal titolo 'Fenomeno'.

I vicini di casa parlano di lui come di un ragazzo molto difficile. "Non aveva buoni rapporti con la madre, li sentivo litigare tanto, anche alle tre e alle quattro di notte". Sangare è cresciuto a Suisio e ha anche militato nella squadra di calcio del paese. Ma il suo sogno era diventare un rapper famoso e di successo. Per questo motivo ha tentato la fortuna a X Factor, dopo però è stato eliminato quasi subito. Poi è emigrato negli States. "Da quando era tornato dall'America, era diventato diverso - ha raccontato un vicino di casa -. Da casa sua si sentivano spesso litigi". Un altro dirimpettaio ha aggiunto altri dettaglia alla sua storia personale: "Quattro o cinque mesi fa aveva dato fuoco alla casa. Si faceva qua, si faceva in piazza. Avevo l'intuizione che prima o poi sarebbe successo qualcosa".

Altri testimoni hanno anche raccontato di aver assistito a interventi delle forze dell'ordine. "Qualche mese fa - ha spiegato una vicina - erano intervenuti i carabinieri perché aveva menato la sorella". Nessun dirimpettaio ha ammesso di aver mai visto Sangare con una bicicletta, quella con cui si sarebbe dato alla fuga lungo via Castegnate dopo aver ucciso brutalmente la povera Sharon.