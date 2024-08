Maxi incidente sull'autostrada A23, 26 feriti di cui tre gravi

31 agosto 2024 a

Nel maxi incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A 23, nel tratto tra Gemona e Carnia in direzione Austria sono rimaste ferite ventisei persone, di cui tre in modo grave.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbero sette le automobili rimaste coinvolte nello scontro che ha causato ben oltre 8 km di coda, ora in diminuzione verso Tarvisio. Il grande incidente è avvennuto all'altezza del km 51 dell'autostrada. Sul posto presente la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia. Sull'autostrada A 23 attualmente è possibile circolare su entrambe le corsie di viaggio.

Autostrade per l’Italia ha fatto infatti sapere che il maxi incidente è stato risolto poco dopo le ore 14:00. I viaggiatori rimasti coinvolti nello scontro sono stati trasportati negli ospedali di Udine e di Tolmezzo per sottoporsi a tutti gli accertamenti medici del caso mentre la centrale operativa regionale Sores Fvg ha dirottato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. Al momento non si hanno notizie di persone decedute. Il traffico continua però a essere molto sostenuto in uscita per il controesodo estivo. Sono tantissimi i turisti che si erano recate nella zona per trascorrere le proprie vacanze estive.