Fabrizio Longo è morto: caduto da una ferrata a 3.000 metri

È Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, la vittima dell’incidente di montagna avvenuto ieri a circa 3mila metri di altitudine in prossimità di cima Payer, gruppo dell’Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. La Federazione italiana sport invernali (Fisi) sottolinea in una nota che "il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento, nella mattinata del 31 agosto aveva intrapreso il percorso in solitaria, ma a un certo punto, forse dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto per 200 metri". Come ricorda la stessa Federazione, Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962.

Aveva una grande passione per le montagne, e, sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali. "Un lutto terribile per federazione - ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda - che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia". "Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la morte in montagna, nei pressi di cima Payer, di Fabrizio Longo. Era non solo un eccellente manager da anni direttore di Audi Italia, ma soprattutto un grande amico del nostro Trentino e della nostre montagne verso le quali si approcciava sempre in modo rispettoso, non competitivo e attento, così come attento era, nella sua attività, a promuovere consapevolezza per la valorizzazione dei territori. Da oggi la nostra montagna perde un sincero amico", ha affermato Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento.