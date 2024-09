Radio Popolare, primo stop alle trasmissioni dal 1976: centralina allagata

05 settembre 2024 a

Una terribile ondata di maltempo sta picchiando duro sin dalla scorsa notte su tutto il nord Italia. Milano è nel caos, tra strade allagate, metropolitane e treni fermi, disagi alla circolazione e fortissime raffiche di vento. Ed in questo contesto, per la prima volta dalla sua nascita che risale al 1976, Radio Popolare è stata costretta a interrompere le trasmissioni, proprio per il maltempo.

Nessuna trasmissione in onda, perché si è allagata la centralina dell'elettricità di via Ollearo, dove ha sede la radio, e quindi dalle 10.30 i programmi sono andati in onda grazie al gruppo elettrogeno che però dalle 13.45 ha smesso di funzionare: "Abbiamo dovuto sospendere le trasmissioni, per la prima volta nella nostra storia non siamo in onda", ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, aggiungendo che al momento l'emittente poteva trasmettere soltanto dalla pagina Instagram.

Il lavoro dei tecnici per il ripristino della centralina elettronica è iniziato poco dopo le 14. L'allagamento è stato determinato anche da un tombino che si è otturato, ragione per la quale l'intervento di ripristino potrebbe durare anche per alcune ore. Secondo quanto di è appreso, l'acqua è entrata anche in alcuni locali della sede della radio, in particolare nella parte che si trova sotto la sede stradale. Su Instagram, i giornalisti dell'emittente si alternano alla peculiare conduzione, durante la quale raccontano questa situazione inedita, il primo stop alle trasmissioni dalla fondazione di Radio Popolare.