Meteo, Mario Giuliacci e le previsioni a 10 giorni: nubifragi a ripetizione, cosa svelano i modelli

Meteo, si cambia! Dopo il lunghissimo periodo caratterizzato sole e temperature elevate, lo scenario meteorologico sta per mutare radicalmente. Parola di Mario Giuliacci, che dà conto della situazione nell'ultimo bollettino a medio termine - i prossimi 10 giorni - pubblicato sul suo sito personale. Il punto è che una vasta area di bassa pressione a ovest della Francia, alimentata da intense correnti oceaniche, sta infatti trasportando grandi quantità di aria umida verso l’Italia.

E le conseguenze si vedono: l'ondata di maltempo che ha colpito il 5 settembre ha interessato principalmente il Nord-Ovest e le regioni tirreniche, lasciando invece in secondo piano le zone adriatiche e parte del Sud, che hanno sperimentato condizioni meteo decisamente più miti. Tuttavia, la situazione sembra destinata a cambiare anche per queste aree, con previsioni che indicano un’evoluzione meteo molto dinamica e interessante.

Un aspetto da evidenziare - continua Giuliacci - è che l’afa opprimente che ci ha accompagnato nelle ultime settimane è ormai alle spalle. Nei prossimi giorni, infatti, non ci sarà spazio per l’arrivo di nuovi anticicloni. Al Sud, le temperature rimarranno comunque relativamente elevate, ma senza raggiungere i livelli insostenibili delle ultime ondate di calore. Questo non significa però che siamo alle porte dell’inverno: siamo ancora in una fase tipicamente autunnale, con temperature che rientrano nelle medie stagionali dopo un lungo periodo di eccessi.

Dopo i disagi causati dal maltempo di giovedì 5 settembre, si prevede una nuova giornata critica per domenica 8 settembre. Forti precipitazioni interesseranno gran parte del Nord Italia, così come la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. A causa delle temperature marine ancora elevate, non si esclude la possibilità di fenomeni meteorologici intensi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione agli avvisi emessi dalle autorità locali e di seguire le indicazioni delle protezioni civili regionali per garantire la propria sicurezza.