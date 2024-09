Cinzia Dal Pino e il ladro ucciso, la scritta sul muro: "Chi ha i soldi ha potere"

14 settembre 2024 a

Una eclatante protesta pubblica contro la scarcerazione di Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di Viareggio di 65 anni che l'8 settembre ha travolto con l'auto e ucciso il ladro di origini marocchine Nourdine Naziki. "Chi ha soldi ha potere, legge non uguale per tutti", è la scritta realizzata con vernice spray nera su un cantiere dell'ex Camera del lavoro di Viareggio, uno slogan che sembra a tutti gli effetti una reazione alla decisione del giudice di Lucca di concedere gli arresti domiciliari alla donna.

L'uomo, 52 anni, le aveva da poco rubato la borsa poggiata sul sedile della sua auto parcheggiata fuori da un ristorante e la Dal Pino l'ha a quel punto schiacciato contro la vetrina di un negozio, investendone poi il corpo riverso a terra per 4 volte.

"Non volevo uccidere, cosa c'era nella borsetta": travolge e uccide il ladro, la surreale difesa della signora

Su questo punto però verte la difesa della Dal Pino. Secondo l'avvocato Enrico Marzaduri al Corriere della Sera, il video fin qui diffuso dello scontro "non è l'unico. Ce ne sono almeno altri cinque, da diverse prospettive e saranno tutti oggetto di consulenza". Sebbene secondo quanto emerge dall'autopsia disposta dalla Procura di Lucca ed eseguita dal medico legale Stefano Pierotti, il marocchino sarebbe morto per l'emorragia provocata dalla rottura dell'aorta addominale seguita allo schiacciamento sotto l'auto della Dal Pino, la ricostruzione presenterebbe dunque ancora dei punti da chiarire.

"Non ha ucciso Said". Viareggio, borseggiatore travolto? Ecco perché cambia tutto

Nel frattempo è emerso come le generalità inizialmente diffuse riguardo alla vittima non fossero corrette: il suo vero nome è appunto Nourdine Naziki e non Said Malkoun, l'identità fasulla che lo stesso aveva fornito alla polizia e presente nei vari verbali di denuncia per altri furti a lui attribuiti.