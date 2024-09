Zona Bianca, la testimonianza-choc: "Conoscevo Cinzia Dal Pino, sono sconcertato"

16 settembre 2024 a

"Sono rimasto sconcertato da questa notizia, non mi sarei mai aspettato tutto questo, conoscendo la famiglia, la figlia, il marito, sono persone genuine": a parlare, collegato da Viareggio con Zona Bianca su Rete 4, Francesco Benedusi, bagnino che conosce e che ha lavorato con Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice ai domiciliari per aver investito e ucciso l'uomo che l'aveva derubata qualche istante prima.

"Lei aveva molto timore delle situazioni che c'erano al mare - ha raccontato il signor Benedusi -. Addirittura a volte poteva capitare che si trovavano degli abusivi sul mare, automaticamente magari io intervenivo con altri bagnini per mandarli via e ricordo che la signora Cinzia veniva e a volte mi diceva di lasciar perdere, 'altrimenti fanno cose peggiori, tanto poi andranno via da soli'. Poi dopo io con gli altri bagnini facevo in modo di allontanarli".

Il bagnino ha spiegato che l'atteggiamento dell'imprenditrice è sempre stato molto prudente: "Cinzia si preoccupava quando facevo tardi a sistemare lo stabilimento balneare, mi aspettava perché voleva che l'accompagnassi all'auto che magari parcheggiava nelle vie dietro lo stabilimento a Viareggio". L'uomo sarebbe rimasto particolarmente colpito da quanto successo proprio perché conosceva la Dal Pino: "Addirittura ogni fine stagione chiamava i dipendenti a casa e faceva sempre un rinfresco. Ecco perché sono rimasto scioccato".