Parma, bimbo seppellito in giardino: ecco dove è andata in vacanza la madre dopo il parto

"Ho fatto tutto da sola. Ho messo al mondo il bambino senza l'aiuto di nessuno". Chiara, la 22enne madre del neonato trovato morto nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo - in provincia di Parma) lo scorso 9 agosto ha confessato alle forze dell'ordine quanto accaduto. Intanto, questa mattina - martedì 17 settembre - i carabinieri del Ris di Parma sono tornati nella sua abitazione per effettuare nuovi scavi e ulteriori accertamenti. Presenti anche gli inquirenti e il legale della famiglia della ragazza.

Tutto ebbe inizia il 7 agosto. La ragazza è l'unica indagata per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Era stata sentita dalle forze dell'ordine non appena ha fatto ritorno dal suo viaggio a New York. La giovane era partita subito dopo il parto del neonato scoperto poi dalla nonna in giardino. Il neonato aveva almeno 40 settimane, ed è stato ritrovato senza vita avvolto in un telo e nascosto in una buca. In seguito, dopo i controlli sui cellulari e le ricerche sul web, è stato possibile ritrovare i resti che appartengono a un secondo neonato. Anche in questo caso, si stima che avesse circa 40 settimane.

"Quadro tragico e agghiacciante". Secondo bimbo trovato morto a Parma: il macabro sospetto

"Nessuno - ha spiegato il procuratore Alfonso D'Avino - all'infuori della ragazza era a conoscenza della gravidanza. La gravidanza non è stata seguita da alcuna figura professionale e il parto - ha poi aggiunto - è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari".