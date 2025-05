Parma, l'orrore: trovato un feto sul marciapiede

I resti di un feto sono stati trovati su un marciapiede a Parma, nel quartiere Crocetta. A dare l'allarme una donna che stava portando in giro il cane in quella strada, via Federico II, in un'area verde. Nei minuti immediatamente successivi alla segnalazione, sul posto è giunta la polizia scientifica. Al lavoro anche l'autorità giudiziaria, che dovrà fare luce sull'esatta dinamica del rinvenimento e sulla provenienza del feto. L'area è una delle più frequentate della città, soprattutto nelle ore mattutine, per la presenza di aziende e attività commerciali. Nessun'altra traccia sospetta in zona.

Non si è ancora potuto stabilire, però, se si tratti di un feto umano o animale. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, intervenute a seguito della segnalazione, è stata attivata la procedura e il medico legale ha refertato il ritrovamento. Il feto risulterebbe molto piccolo, delle dimensioni di una moneta.