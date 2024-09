Covid, perché è tempo di fare chiarezza: le ragioni della Commissione

Pietro Senaldi 19 settembre 2024 a

La commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid è partita ieri, con due anni di ritardo sull’inizio della legislatura e buona ultima dopo quella sul Forteto, sulla morte di Emanuela Orlandi, sulla Rai, sull’adolescenza, sull’antimafia e quant’altro. Ciononostante, approfittando del fatto che la presiede un senatore meloniano, il bolognese Marco Lisei, si dirà che è una manovra di Fratelli d’Italia per delegittimare il governo giallorosso di Giuseppe Conte e strizzare l’occhio ai no vax. Niente di tutto questo. Lo scopo è fare chiarezza su quanto è successo, depurandolo delle verità di Stato, che possono essere giustificabili in condizioni d’emergenza ma non sono ammissibili quando dopo, a bocce ferme, un Paese è chiamato a fare i conti con la propria storia. (...)