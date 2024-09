Maria Campai, "dentro un taxi": l'ultimo messaggio prima della morte

28 settembre 2024 a

a

a

"È un uomo amabile che mi ha portato dentro un taxi. Ci vediamo domani": questo l'ultimo messaggio che Maria Campai, la 42enne uccisa da un 17enne a Viadana, in provincia di Mantova, avrebbe mandato alla sorella Roxana. Quest'ultima, tra l'altro, sarebbe stata l'ultima a vedere Maria in vita oltre all'assassino. Dopo quel messaggio nessun contatto. Per questo poi la sorella e il marito della donna l'hanno cercata per tutta la notte a Viadana.

"La gente della zona pensava che fossimo ladri, invece cercavamo mia sorella - ha spiegato Roxana Campai -. L’altro giorno ho visto il ragazzo che usciva con una donna bionda su una Punto. Il mio compagno gli ha fatto uno scatto con il cellulare e siamo corsi dai carabinieri, che hanno chiamato il ragazzo e suo padre". Secondo un'altra sorella della vittima, Loredana, il killer di Maria non avrebbe fatto tutto da solo, ma avrebbe avuto un complice. Il 17enne, intanto, ha confessato il brutale omicidio, senza nessun movente. Solo la "voglia di vedere cosa si prova a uccidere": così avrebbe detto durante l'interrogatorio. "Non credo che il ragazzo abbia fatto tutto da solo, non poteva avere tutta quella forza", ha detto Loredana Campai stando a quanto riportato da Il Giorno.

Nei giorni prima del massacro, il ragazzo avrebbe cercato online informazioni sulle pratiche sessuali estreme. Poi, sui siti di incontri, avrebbe esaminato i profili di varie donne. E alla fine si sarebbe accordato al telefono con Maria Campai. Sarebbe stato lui a darle appuntamento in una strada a fondo chiuso a Viadana, promettendo un pagamento.