Brindisi, fiammata dal motore del volo Ryanair: terrore in pista, scalo chiuso

03 ottobre 2024 a

a

a

Attimi di panico all'aeroporto di Brindisi, dove una fiammata, un principio di incendio, ha costretto all'evacuazione 184 passeggeri, quelli che nella mattinata di oggi, giovedì 3 ottobre, stavano partendo dall'aeroporto pugliese, destinazione Torino.

Il guasto ha colpito un volo Ryanair, FR8825: era pronto per il decollo quando dal motore, all'improvviso, si è sprigionata una vistosa fiammata. Immediatamente sono stati evacuati i passeggeri, che sono scesi dagli scivoli di gomma che vengono dislocati in caso si emergenza su ordine del capitano.

Tempestivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i quali hanno spento le fiamme. L'incidente non ha provocato alcun ferito. Ancora ignote le ragioni che hanno determinato il guasto e la fiammata, il lavoro dei tecnici per comprendere i motivi di quanto accaduto è iniziato subito dopo l'incidente.

Problemi allo scalo di Brindisi: per ripristinare la pista, infatti, è necessario far rientrare gli scivoli e poi bonificare la zona, dunque sono stati fermati tutti gli aerei in arrivo e in partenza all'aeroporto di Brindisi.

Terrore a Orio al Serio, scoppia pneumatico all'atterraggio: scalo chiuso, passeggeri evacuati

L'aeroporto ha diffuso una nota in cui spiega l'accaduto: "Aeroporti di Puglia comunica che a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo", concludono dall'aeroporto.Aeroporti di Puglia comunica che a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo