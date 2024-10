Giorgia Meloni, il messaggio al carabiniere neo-laureato: il gesto eroico che le scalda il cuore

11 ottobre 2024 a

Si laurea in Scienze Giuridiche e poi, con la corona d'alloro ancora in testa, riesce a sventare una rapina a un turista nel centro di Roma. Il protagonista della storia è un carabiniere della Compagnia Roma Centro, Gaetano Rispoli, originario di Aversa, in provincia di Caserta, in servizio alla stazione Roma Quirinale. Dopo aver discusso la tesi, stava andando al rione Monti per prendere un aperitivo con la famiglia e due colleghi quando a un certo punto qualcosa ha catturato la sua attenzione.

Rispoli, infatti, ha notato due persone che dopo aver distratto un turista gli stavano rubando la valigia fuggendo subito a piedi. A quel punto il carabiniere, con la corona d’alloro ancora in testa per la laurea, ha inseguito il rapinatore insieme ai suoi colleghi ed è riuscito a bloccarlo. Nel trolley rubato c’erano 5mila dollari in contanti, documenti ed effetti personali del turista derubato. Nonostante diversi tentativi di divincolarsi, alla fine il rapinatore è stato costretto ad arrendersi. Si tratta di un marocchino di 29 anni senza permesso di soggiorno. Che oggi è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Capitale con nulla osta per l’espulsione.

A fare le congratulazioni al neolaureato è stata la premier Giorgia Meloni, che sui social ha pubblicato la foto del carabiniere con la corona in testa e ha scritto: "Doppie congratulazioni a questo giovane carabiniere che, fresco di laurea, ha sventato una rapina a Roma”. Anche il ministero della Difesa, poi, gli ha dedicato un messaggio di gratitudine. “Doppio brindisi per il carabiniere Benfatto#Difesa".