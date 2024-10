Stellantis, l'operaia smaschera Tavares: "Non dà la mano agli operai"

13 ottobre 2024 a

La vita in cassa integrazione di Sabrina De Luca, addetta alla 500 elettrica, non è semplice e così ha deciso di sfogarsi in un'intervista al Corriere: "Lavoro da 24 anni in fabbrica. Più di dieci li ho trascorsi in cassa integrazione. Negli ultimi sette mesi ho lavorato 8 giorni".

Poi parla dei manager e della proprietà: "John Elkann veniva ogni tanto in fabbrica. Era bello sentire vicino la proprietà. Tavares, no, non l’ho mai visto in linea. Ma non mi sembra il manager che va a stringere la mano agli operai". Il rimpianto è per Sergio Marchionne: "Era una persona squisita, veniva spesso in fabbrica. Si fermava a parlare con noi operai. Voleva sapere come stavamo. Stringeva la mano a tutti. Ci dava fiducia e ci faceva sentire orgogliosi".

Poi spiega come si vive con 1.000 euro al mese: "Male. Ovviamente io e mio marito non possiamo comprare un’auto nuova, e viaggiamo con una Lancia Ypsilon vecchia di dieci anni con il tubo di scappamento mezzo rotto. Si capisce poi perché il mercato dell’auto in Italia è fermo. Non ci sono soldi per andare in pizzeria, infatti io la preparo in casa per risparmiare, figurarsi per comprare una vettura elettrica o modelli Maserati scontati, come l’azienda ha avuto il coraggio di proporci qualche settimana fa. Faccio fatica a capire come siamo finiti a questo punto. Prima vivevamo un sogno ora un incubo".