Manuel, gli ultimi istanti prima dell'omicidio: passeggia con le cuffie, spunta il killer col coltello

Resta in carcere Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio di cuffiette e disposto la custodia cautelare in carcere. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.



"Il coltello l'ho preso quando sono uscito dopo le 2.00 perché ero nervoso, non era la giornata giusta, volevo starmene un po' da solo. Me lo sono portato perché così. Era la prima volta che uscivo con un coltello", ha affermato durante l'udinza per la convalida del fermo. Un racconto agghiacciante. E in un video spunta la sequenza del terribile delitto. Manuel Mastrapasqua che attraversa il parcheggio di un supermercato, ignaro del tragico destino che lo aspetta. Il diciannovenne suo presunto assassino passa per un altro spiazzo con qualcosa in mano, forse il coltello che si intravede nei frame diffusi dalle autorità al momento del suo arresto. Le telecamere di sicurezza ritraggono la vittima e il presunto killer dell'omicidio di Rozzano nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, in un video dei Carabinieri. Secondo quanto stabilito dalle indagini, il giovane avrebbe ucciso il 31enne a coltellate per rubargli un paio di cuffiette.