Tessera sanitaria, addio al documento cartaceo: cosa cambia dal 23 ottobre

La tessera sanitaria sul telefono? Sarà possibile averla da mercoledì 23 ottobre, quando partirà l'esperimento di IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app Io. La prima fase coinvolgerà 50mila cittadini, ma entro il 5 dicembre sarà disponibile per tutti gli italiani. Questo strumento consentirà di avere tutti i documenti, come patente e tessera sanitaria, direttamente sul telefono e con valore legale. In questo modo sarà possibile esibirli dallo smartphone nelle diverse situazioni in cui è necessario, come a un posto di blocco o per prenotare una visita medica.

Oltre a tessera sanitaria e patente, sul portafoglio digitale si potranno caricare anche passaporto, tessera elettorale, certificato di nascita e titoli di studio. Entro il 2025, inoltre, IT-Wallet consentirà di utilizzare i documenti digitali non solo offline ma anche in contesti ibridi, come ai bancomat o alle colonnine di ricarica e online. Una “piccola rivoluzione digitale”: così l'ha definita il sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti. Tra i servizi futuri ci sono certificati anagrafici, accesso al fascicolo sanitario elettronico, firma digitale, biglietti per i trasporti pubblici, eventi sportivi e culturali. IT-Wallet, insomma, servirà a gestire più facilmente l’identità digitale e la documentazione personale, non rendendo più necessario portare con sé i documenti cartacei e riducendo le difficoltà legate alla burocrazia.