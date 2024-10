Meteo, piogge e temporali: vortice ciclonico in arrivo, i due giorni da cerchiare in rosso

16 ottobre 2024 a

Un vortice ciclonico in arrivo sull'Italia porterà con sé piogge forti e maltempo ovunque. I giorni in cui sarà necessario prestare particolare attenzione sono venerdì 18 e sabato 19 ottobre. In realtà, però, i rovesci sono iniziati già nella mattinata di oggi, mercoledì 16, soprattutto nelle regioni del Nordovest, sul Ponente ligure, e su gran parte del Piemonte e della Valle d'Aosta. E non solo: piogge sparse sono state segnalate anche sul Nord della Sardegna. Ancora tranquille, invece, le condizioni meteo sul resto del Paese.

"Sotto osservazione saranno soprattutto le regioni del Nord e alcuni tratti del Centro - ha spiegato al Corriere della Sera Stefano Rossi, meteorologo de IlMeteo.it -. Su queste zone ci attendiamo una giornata caratterizzata da cieli grigi e dalla pioggia, che a tratti potrà cadere anche copiosa con il passare delle ore, soprattutto sulla Liguria Centrale e quella di Ponente, su gran parte del Piemonte e della Valle d'Aosta, con maggiori accumuli sui rilievi. Entro metà giornata sono attese le prime piogge anche al Centro, in particolare sulla Toscana".

Nel corso del pomeriggio di oggi, poi, la perturbazione avanzerà e coinvolgerà anche il resto del Nord, in particolare la Lombardia. In un secondo momento raggiungerà le Marche, l'Umbria ed entro la serata gran parte del Triveneto. Al Sud, invece, continua a esserci bel tempo.