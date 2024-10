Milano, rapinatore ucciso con 20 forbiciate: il video-choc dell'aggressione

18 ottobre 2024 a

a

a

Un video di tre minuti ha ripreso il tentativo di rapina finito in tragedia nella tabaccheria di viale Giovanni da Cermenate, alla periferia sud di Milano. A riprendere quegli attimi drammatici una telecamera di sorveglianza collocata proprio sopra il negozio. Eros Di Ronza, l'uomo di 37 anni che ha cercato di rapinare il bar con un complice, uscendo con un pugno di gratta e vinci dal locale, è stato aggredito dal nipote e dal marito della titolare del bar, tutti di origini cinesi, accorsi sul posto dopo che è scattato l'allarme nel negozio.

Il nipote della titolare, 30 anni, ha colpito Di Ronza ripetutamente con delle forbici fino ad ucciderlo. Lui e lo zio, che abitano nello stesso stabile della tabaccheria, sono stati svegliati dall'allarme e sono scesi per strada con delle forbici per affrontare il ladro. Quest'ultimo, arrivato alla tabaccheria alle 5 del mattino a bordo di uno scooter rubato, era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e aveva vari precedenti penali per resistenza e rapina. Anche il complice, 48 anni, è pregiudicato. Trovato più tardi a casa sua dagli investigatori, è poi stato denunciato per tentato furto. Lui, a differenza della vittima, era riuscito a divincolarsi dai due cinesi e a fuggire.

Rapina un bar a Milano all'alba: il proprietario reagisce, come massacra in strada il ladro

Il 37enne è morto dopo aver ricevuto circa 20 forbiciate. Quando i titolari del bar hanno chiamato i soccorsi per lui non c'era già più nulla da fare. Intanto, sarebbe stato aperto un fascicolo per omicidio volontario.