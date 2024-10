Roma, straniero palpeggia una bimba di 11 anni: preso a calci. Interviene Salvini

31 ottobre 2024 a

Un cittadino di nazionalità senegalese di 26 anni è stato arrestato dagli agenti dell’Autoradio del commissariato Romanina di Roma con l’accusa di violenza sessuale su minore. L’uomo mentre si trovava su un autobus della linea 505, avrebbe palpeggiato una ragazzina di 11 anni che si trovava a bordo del mezzo. Poco dopo i poliziotti hanno arrestato l’uomo mentre fuggiva lungo via Anagnina. I giudici hanno disposto per il 26enne la misura cautelare dell’obbligo di firma. E a quanto pare un passeggero che si trovava a bordo del bus non si è girato dall'altra parte. Ha affrontato l'uomo che stava molestando pesantemente una ragazzina e lo ha preso a calci, mettendolo in fuga. Su quanto accaduto a Roma è intervenuto anche Matteo Salvini che ha commentato così la vicenda: “Voglio toccare tua figlia, mi piace”. Arrestato a Roma un 26enne del Senegal che su un autobus aveva toccato e molestato una bimba di UNDICI ANNI davanti agli occhi della madre. Per fortuna un passeggero è intervenuto fermando questo verme, che è prima fuggito salvo poi farsi rintracciare e fermare dalla Polizia.Indegno. E qualcuno vorrebbe pure premiare con la cittadinanza facile gente del genere? L'unico premio che merita è la castrazione chimica e poi una bella ESPULSIONE".