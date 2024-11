Roma sotto-choc, "hai fatto la spia": studentessa di 12 anni accoltella compagno in cortile

04 novembre 2024 a

Una studentessa di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nel cortile della scuola questa mattina, lunedì 4 novembre. Il motivo? La settimana scorsa il ragazzo avrebbe fatto la spia dicendo all’insegnante che lei aveva copiato un compito. L'aggressione è avvenuta alle 8.15 fuori dalla scuola media Vivaldi a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma. La 12enne si sarebbe portata da casa un coltello da cucina e con quello si sarebbe poi avventata nel cortile contro il coetaneo colpendolo più volte. Per fortuna i colpi, a un braccio e a una mano, non sono stati inferti a un'eccessiva profondità.

Il ragazzo, che ha tentato di difendersi, è rimasto ferito ma in modo non grave. A dare l’allarme è stata proprio la 12enne, che al 112 ha raccontato in lacrime quello che aveva fatto. A quel punto sono intervenuti sul posto i carabinieri con diverse pattuglie e un'ambulanza che ha trasportato il 12enne ferito all’ospedale Bambino Gesù di Roma in codice giallo. Il giovane, comunque, non è in pericolo di vita. La minorenne, che non è imputabile, è stata invece accompagnata in caserma per accertamenti.

Le forze dell'ordine, che hanno sentito i genitori e gli insegnanti della scuola, invieranno un rapporto alla procura dei minorenni di Roma che deciderà come procedere nei confronti della ragazza. La vittima, invece, potrebbe essere sentita nei prossimi giorni in audizione protetta.