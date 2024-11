Arianna Paola Alberga, chi è la ragazza morta infilzata dal guard rail

Roberto Tortora 12 novembre 2024 a

La grande famiglia Mediaset perde tragicamente un membro. Si tratta di Arianna Paola Alberga, ragazza di 26 anni morta in un incidente stradale in Viale Fulvio Testi, all’altezza dell’incrocio con via Enrico Ferri, a Cinisello Balsamo. Siamo alle porte di Milano. La Alberga lavorava come barista nei ristori dell’azienda del Biscione e la notizia ha lasciato sgomenti tutti i colleghi. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero in un’auto guidata da un uomo, un suo coetaneo, che al contrario non ha riportato ferite gravi.



La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, si sa che lo schianto è avvenuto qualche istante prima delle 2 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 novembre. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, i due si trovavano a bordo della vettura quando - apparentemente senza lo scontro con altre vetture - il guidatore ha perso il controllo andando a impattare contro il guard-rail e infilzando l'auto nelle lamiere. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Questura e i vigili del fuoco. In più, anche due ambulanze e un'auto medica.

La 26enne è però deceduta sul posto, mentre il guidatore è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano, per lui solo un trauma al volto e una frattura al femore. Matteo Rivolta, storico barman degli studi Mediaset, divenuto famoso per la sua eccellente conoscenza delle vite dei personaggi del mondo dello spettacolo e spesso citato anche da Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, ha dato l’annuncio della scomparsa di Arianna con un post su Facebook: “Annuncio con grande dolore l'improvvisa tragica scomparsa, per un incidente, a neanche 27 anni, della mia collega ARIANNA ALBERGA. Condoglianze ai suoi Cari”.