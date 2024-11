Meteo, in arrivo il "freddo polare": ecco da che giorno crolleranno le temperature

15 novembre 2024 a

a

a

"L'inverno sta arrivando", avrebbe detto Ed Stark della celebre serie tv Il Trono di Spade. Temperature sotto zero, vento gelato e perfino i primi fiochi di neve. L'Italia si sta preparando ad affrontare il cosiddetto freddo polare. Il cambio di temperatura è dovuto alla rapida discesa di un nocciolo di aria polare dalla Svezia, che porterà la prima neve a bassa quota sugli Appennini. E i primi effetti saranno già percepibili dalla seconda metà di questo novembre.

Stando alle rilevazioni degli esperti di www.ilMeteo.it, in alcune zone d'Italia le temperature minime sfioreranno per un paio di giorni valori record a metà novembre. Roma con una minima di 2° raggiungerà il valore più basso degli ultimi 12 anni. Anche a Firenze si registreranno per 48 ore minime vicine allo zero nelle zone periferiche della città, mentre su tutta la Pianura Padana gelate diffuse imbiancheranno il paesaggio dal Veneto al Piemonte.

Meteo, la sorpresa del prossimo weekend: la conferma dai modelli, che tempo farà

C'è una data d'inizio di questo inverno. Le temperature massime dovrebbero crollare dal 20 novembre in poi, scendendo anche sotto la media del periodo; qualora il quadro fosse questo, ecco che la neve imbiancherebbe in modo deciso l'Appennino, non solo in modo scenografico con qualche fiocco qua e là come successo nelle ultime ore.